Украинцы требуют от России миллиарды долларов из-за Крыма

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Украинские инвесторы подсчитали ущерб от потери своих активов в Крыму. Сумма оценивается в несколько миллиардов в американской валюте. Об этом рассказал заместитель министра юстиции РФ Михаил Гальперин.
В международный арбитраж связи направили больше десятка исков с соглашением между правительством РФ и кабинетом министров Украины о поощрении и взаимной защите инвестиций 1998 года.
Компании и физические лица, которые подали заявления, требуют возместить им стоимость имущества, которое они якобы утратили.
"Сумма заявленных требований является существенной, измеряется несколькими миллиардами долларов",
– цитирует Гальперина РИА "Новости".
В результате прошедшей национализации в Крыму в перечень такого имущества включили 250 объектов частной собственности, например, Ялтинскую киностудию, предприятия "Крымэнерго" и "Крымавтотранс" и другие компании, в том числе те, которые принадлежали украинскому олигарху Игорю Коломойскому.
При этом Москва подала заявление в Верховный суд Швейцарии, чтобы отменить арбитражные решения по искам организаций Незалежной.
Так, например, в 2018-м третейский суд в Гааге признал, что Россия должна выплатить $139 млн компенсации украинскому "Эверест Истейт" и другим истцам, подавшим заявление против РФ о потери бизнеса в Крыму.
В Гааге же "Нафтогаз" выиграл, как сообщал его глава Андрей Коболев, суд против Москвы из-за утери активов на полуострове. Пока точную сумму компенсации суд не назвал.
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