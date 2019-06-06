Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Украинцы требуют от России миллиарды долларов из-за Крыма

Фото: www.globallookpress.com
Компании и физлица из Незалежной подали более 10 исков в международную правовую инстанцию

Украинские инвесторы подсчитали ущерб от потери своих активов в Крыму. Сумма оценивается в несколько миллиардов в американской валюте. Об этом рассказал заместитель министра юстиции РФ Михаил Гальперин.

В международный арбитраж связи направили больше десятка исков с соглашением между правительством РФ и кабинетом министров Украины о поощрении и взаимной защите инвестиций 1998 года.

Компании и физические лица, которые подали заявления, требуют возместить им стоимость имущества, которое они якобы утратили.

"Сумма заявленных требований является существенной, измеряется несколькими миллиардами долларов",

цитирует Гальперина РИА "Новости".

В результате прошедшей национализации в Крыму в перечень такого имущества включили 250 объектов частной собственности, например, Ялтинскую киностудию, предприятия "Крымэнерго" и "Крымавтотранс" и другие компании, в том числе те, которые принадлежали украинскому олигарху Игорю Коломойскому.

При этом Москва подала заявление в Верховный суд Швейцарии, чтобы отменить арбитражные решения по искам организаций Незалежной.

Так, например, в 2018-м третейский суд в Гааге признал, что Россия должна выплатить $139 млн компенсации украинскому "Эверест Истейт" и другим истцам, подавшим заявление против РФ о потери бизнеса в Крыму.

В Гааге же "Нафтогаз" выиграл, как сообщал его глава Андрей Коболев, суд против Москвы из-за утери активов на полуострове. Пока точную сумму компенсации суд не назвал.

Полина ИВАНОВА
новости партнеров
Загрузка...

"Не получится": в Москве охладили пыл Зеленского

Президент Украины погорячился, заявив о переговорах с российским коллегой

Незалежной оставят транзит газа при одном условии

Украинцев попросили больше не таскаться по юристам

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей