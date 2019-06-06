Украинцы требуют от России миллиарды долларов из-за Крыма

Компании и физлица из Незалежной подали более 10 исков в международную правовую инстанцию

Украинские инвесторы подсчитали ущерб от потери своих активов в Крыму. Сумма оценивается в несколько миллиардов в американской валюте. Об этом рассказал заместитель министра юстиции РФ Михаил Гальперин.

В международный арбитраж связи направили больше десятка исков с соглашением между правительством РФ и кабинетом министров Украины о поощрении и взаимной защите инвестиций 1998 года.

Компании и физические лица, которые подали заявления, требуют возместить им стоимость имущества, которое они якобы утратили.

"Сумма заявленных требований является существенной, измеряется несколькими миллиардами долларов",

– цитирует Гальперина РИА "Новости".

В результате прошедшей национализации в Крыму в перечень такого имущества включили 250 объектов частной собственности, например, Ялтинскую киностудию, предприятия "Крымэнерго" и "Крымавтотранс" и другие компании, в том числе те, которые принадлежали украинскому олигарху Игорю Коломойскому.

При этом Москва подала заявление в Верховный суд Швейцарии, чтобы отменить арбитражные решения по искам организаций Незалежной.

Так, например, в 2018-м третейский суд в Гааге признал, что Россия должна выплатить $139 млн компенсации украинскому "Эверест Истейт" и другим истцам, подавшим заявление против РФ о потери бизнеса в Крыму.

В Гааге же "Нафтогаз" выиграл, как сообщал его глава Андрей Коболев, суд против Москвы из-за утери активов на полуострове. Пока точную сумму компенсации суд не назвал.