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На Крым идет мощный шторм

Фото: www.globallookpress.com
Жителей полуострова предупредили о разгуле стихии

Сильный ветер и осадки ожидаются 24 и 25 декабря. МЧС распространило штормовое предупреждение.

"...днём 24 декабря, ночью 25 декабря в Крыму ожидаются сильные дожди, переходящие в мокрый снег, снег, местами очень сильные осадки; отложение мокрого снега, гололёд, гололедица; очень сильный юго-западный с переходом на северо-западный ветер 20-25 м/с", – говорится в сообщении.

Крымчанам настоятельно рекомендуют не выходить из дома во время непогоды либо переждать ее в офисе. В случае, если сильный ливень застиг врасплох, нужно найти безопасное место и не спускаться в подземные переходы. Находиться рядом с ненадежными конструкциями и стоять под деревьями также не стоит, отмечается на сайте МЧС России по республике Крым.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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