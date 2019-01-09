На Крым идет снежная буря

Жителям и гостям полуострова рекомендовано сидеть дома

Резкое ухудшение погоды ожидается в Крыму в ближайшие двое суток. По данным регионального управления МЧС, днем 10 января на полуостров обрушатся очень сильные осадки в виде мокрого снега и дождя, которые продолжатся и 11 января. Осадки будут сопровождаться ветром скоростью до 25 м/секунду. На дорогах возможен гололед. Ситуация будет усугубляться плохой видимостью из-за тумана.

"Существует угроза происшествий, связанных с нарушением транспортного сообщения и образованием заторов в результате ДТП или осложненных условий для движения транспорта, особенно в низинных участках местности, на затяжных спусках и подъемах, опасных поворотах", – предупредил глава МЧС республики Крым Сергей Шахов.

Он напомнил, что все автомобилисты должны в это время сменить резину на зимнюю, проверить исправность аккумулятора и правильно рассчитывать возможности своих транспортных средств, чтобы не оказаться в трудной ситуации.

"Из-за погодных условий многие участки горных дорог сейчас могут быть просто непроходимы для легковых автомобилей", – напомнили в МЧС.

Спасатели просят водителей и пешеходов быть в это время особенно внимательными на дорогах, а лучше – воздержаться от поездок.