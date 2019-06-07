России отойдет завод экс-президента Незалежной в Крыму

Градообразующее предприятие Севастополя, который некогда владел теперь уже бывший украинский лидер Петр Порошенко, отойдет Российской Федерации. Речь идет морском заводе им. Серго Орджоникидзе, который войдет в состав Объединенной судостроительной корпорации.

Процесс может занять по полутора лет. В течение этого времени ей отойдут все акции, кроме одной, Севморзавода.

Отметим, активы корпорации находятся в федеральной собственности. О преобразовании "федерального государственного унитарного предприятия "Севастопольский морской завод им. Серго Орджоникидзе" в акционерное общество" говорится в указе президента Владимира Путина. С полным текстом документа можно познакомиться на портале правовой информации.

Основанный в 1783 году завод располагается на юго-западном побережье Крыма и является одним из крупнейших предприятий судоремонта и судостроения. Ранее его хозяином был конфетный магнат. Однако в 2015 году российское правительство национализировало завод, а спустя год ему вернули историческое название.