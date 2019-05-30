Экс-президент Незалежной готовится срочно улететь из страны

Поводом для вылета станут якобы проблемы со здоровьем.

СМИ сообщают о готовящемся побеге бывшего главы Украины Петра Порошенко и его супруги. Как стало известно, у "шоколадного короля" в ближайшее время планируются обыски. Вполне вероятно, что пана Петра могут арестовать, ибо многочисленные уголовные дела, которые на него завели, исключают залог или домашний арест.

На фоне сложившейся ситуации Порошенко готовится вылететь в Британию без обратного билета. Об этом пишет портал Elise.com со ссылкой на осведомленные источники. Журналисты также напомнили, что из офиса в центре Киева и клуба "5 элемент" вывозят документы. "Зачистками" днем и ночью занимаются охранники и подручные опального политика.

Кроме того, выяснилось, что Порошенко сейчас практически не появляется в своей роскошной резиденции в селе Козине – именно там, по сведениям издания, должны пройти обыски.

"Настоящее местонахождение гражданина Порошенко не известно",

– утверждается в статье.

Напомним, на экс-президента завели уже несколько уголовных дел. Его обвиняют в госизмене, узурпации власти и отмывании денег.