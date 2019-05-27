Сбежать у экс-президента Незалежной уже не получится

Четвертое уголовное возбуждено против бывшего украинского лидера Петра Порошенко.

Экс-президент обвиняется в узурпации судебной власти, сообщил юрист Андрей Портнов, бывший заместитель главы администрации Виктора Януковича.

Ранее СМИ сообщили, что Порошенко обвиняется в государственной измене в связи с инцидентом в Керченском проливе, злоупотреблении властью при распределении должностей в "Центрэнерго", отмывании средств и неуплате налогов.

Портнов добавил, что планирует подать десятки исков по другим обвинениям, однако в ближайшее время он сфокусируется на подготовке процессуальных документов в рамках уже зарегистрированных четырех уголовных дел.

Кроме того, бывший президент Незалежной является свидетелем по уголовному делу о гибели людей на Евромайдане.

В Сети жестко прокомментировали информацию о возбужденных против Порошенко уголовных делах:

"Оберут Петро до нитки и отпустят на пару с Саакашвили скитаться в поисках галстуков )))", "Чую я облажался Петя по полной, не свалил сразу, теперь уже не дадут", "Все интереснее и интереснее. Получается Янукович то просто ангел в сравнении", "А колобку Пете, все равно. Я от дедушки ушёл, я от бабушки ушел и от ... уйду", "А чуть позже на Зеленского дело заведут,ведь решение о роспуске верховной рады-незаконно )))))) Вообще путь в цеевропу очень веселый и не простой ))" (орфография и пунктуация оригиналов сохранены).

