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Против Порошенко завели уже третье уголовное дело

Петр Порошенко. Фото: www.globallookpress.com
Экс-президента Украины подозревают в отмывании нелегальных доходов

Иск по обвинению бывшего главы Незалежной Петра Порошенко в легализации средств, незаконно полученных при продаже завода "Кузня на Рыбальском", принят в Госбюро расследований Украины в пятницу, 24 мая. Об этом сообщил бывший заместитель главы администрации экс-президента Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов.

"Сегодня ГБР зарегистрировало новое уголовное производство и начало расследование по факту легализации Порошенко преступных доходов при офшорных манипуляциях на сумму 300 млн долларов США по сделке продажи завода "Кузни на Рыбальском", – цитирует РИА "Новости" юриста.

Накануне Портнов сообщил, что Порошенко вместе с бывшим председателем правления "Приватбанка" Сергеем Тигипко провернул незаконную сделку по продаже завода и "отмыл" деньги через кипрский офшор. 

Петр Порошенко. Фото: www.globallookpress.com

По инициативе Портнова уже ведутся расследования по подозрению Порошенко в госизмене и превышении служебных полномочий.

В пятницу, 24 мая, стало известно, что бывшая партия экс-президента "Блок Петра Порошенко" намерена сменить лидера и название, чтобы не ассоциироваться у избирателей с именем запятнавшего себя руководителя государства.

Николай ВИКТОРОВ
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