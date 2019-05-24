Новый президент Украины отменяет кадровые решения своего предшественника

Глава государства произвел кадровые перестановки, отменив тем самым указы, подписанные Петром Порошенко незадолго до ухода со своего поста. Соответствующие документы обнародованы на сайте украинского президента.



Одним указом Зеленский отменил назначение Владимира Горковенко членом Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания, а другим – увольнение Юрия Артеменко с аналогичной должности.

Позднее президент подписал еще один указ. Им он освободил Артеменко от должности члена Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере связи и информатизации.

Последним местом работы Горковенко до назначения в Нацсовет по телерадиовещанию была администрация Петра Порошенко. Там он занимал должность заведующего отделом Главного департамента информационной политики.

Юрий Артеменко занимал пост председателя Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания с 2014 года. Артеменко ранее критиковали из-за якобы оказываемого давления на СМИ и ущемление свободы слова. Он занимал должность главы нацсовета с 2014 года.

Артеменко объявил об отставке с поста главы Нацсовета по телерадиовещанию в начале мая. По его словам, причинами этого решения стали усталость и предложение о другом месте работы. Он указал в качестве одного из своих достижений появление языковых квот на радио и ограничение российских телепрограмм.