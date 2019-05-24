Роспуск Верховной рады может иметь тяжелые последствия для страны

Украинцы дорого заплатят за действия Владимира Зеленского. Указ президента Украины распустить парламент обойдется налогоплательщикам в круглую сумму, заявил первый замглавы совета Нацбанка Украины Тимофей Милонов.

"Роспуск обойдётся налогоплательщикам в 300-400 миллионов долларов. Почему? Потому что теперь одалживать прийдется под другие проценты", – написал он в Facebook.

Но это еще не все. Сейчас существует угроза мирового экономического кризиса, который может ударить по украинцам. Кредиты МВФ для страны станут дороже. Процентная ставка вырасти с 8-10% до 30%. Отказаться от них нельзя, потому финансовая помощь МВФ "критически важна". Если Киев не получит денег, то последствия в ближайшие годы будут чудовищными

"Люди будут недовольны. Для того, чтобы успокоить людей, придется прибегнуть к посадкам старой власти. Это понравится обществу. Но посадки не изменят экономику. Инвестиций, новых технологий, и рабочих мест больше не станет. Через некоторое время люди направят свою злость против новых президента, правительства и совета. Будет хаос",

– написал он.

По его словам, описанный им сценарий "достаточно реалистичный на следующий год или два".

Стоит отметить, что решение Зеленского распустить Раду поставило под угрозу получение нового кредита от МВФ. Недавняя встреча представителей организации с новой украинской властью окончилась досрочным прекращением миссии МВФ. Официальный представитель Международного валютного фонда Джерри Райс заявил, вопрос о кредите будет рассмотрен только после формирования нового состава Рады и правительства. Причем будущий состав парламента будет иметь большое значение.