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МВФ поставил условия для выдачи новых кредитов Украине

Фото: www.globallookpress.com
продолжениеМеркель заставила Зеленского выполнить Минские соглашения
Большое значение будет иметь будущий состав парламента

Международный валютный фонд (МВФ) может вернуться на Украину, но только после парламентских выборов и формирования кабинета министров. Об этом заявил официальный представитель МВФ Джерри Райс.

Он отказался пояснить, какая связь между составом кабмина и выполнением согласованной программы помощи Украине. Он также не признал, что решение миссии МВФ покинуть Киев было вызвано объявлением о досрочном роспуске Рады, передает "Интерфакс-Украины".

Между тем эксперты полагают, что именно самоуправство президента Владимира Зеленского не понравилось западным партнерам.

Фото: pixabay.com

"Кредиторы прямо заявили, что не готовы дальше работать со страной, где новоизбранный президент сразу нарушает Конституцию и законы, назначает на руководящие должности юристов олигархов, не слушает советов и просьб американцев", – приводит replyua.net мнение политолога Виктора Тарана.

Миссия МВФ приехала в Киев в соответствии с графиком 20 мая. Предполагалось, что в течение 2 недель она будет оценивать выполнение прежних договоренностей с украинской стороной. Но уже 22 мая представители Фонда прекратили свою работу. 

Николай ВИКТОРОВ
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