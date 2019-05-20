МВФ набросил на Украину долговую петлю

"Преступно и опасно": в Киеве жестко оценили политику финансовой организации

Депутат Верховной рады Вадим Рабинович считает, что сотрудничество Украины с Международным валютным фондом нанесло удар по экономике страны и загнало ее в долговую яму.

"Сырьевая составляющая экономики увеличивается, трудовая миграция достигла невиданных размеров, объемы иностранных инвестиций опустились до 90-х годов и снижаются, темпы роста ВВП уничтожены. Объясните, за что мы им (МВФ) платить должны?", -

заявил Рабинович в эфире "112 Украина". По мнению депутата, рецепты спасения украинской экономики, которые предлагает международная организация, не работают, ситуация в стране становится все хуже.

При этом Рабинович напомнил, что в ближайшие 5 лет Киев должен будет выплатить МВФ около 10 млрд долларов – эти кредиты были навязаны Петром Порошенко, который 20 мая уходит со своего поста, оставляя украинцам в наследство огромные долги. Парламентарий также добавил, что при Петре Алексеевиче, согласно признанию самого МВФ, Украина стала одной из самых коррумпированных стран мира.

Рабинович считает, что новый президент Владимир Зеленский должен отказаться от сотрудничества с международной организацией, так как это "преступно и опасно".

Новая кредитная программа для Незалежной была утверждена советом директоров МВФ в декабре прошлого года напоминает телеканал "360". Украина должна получить от финансовой организации 3,9 млрд долларов.

