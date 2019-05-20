Глава СБУ ушел в отставку

Нибиру
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В понедельник, 20 мая, начальник Службы безопасности Украины Василий Грицак ушел в отставку. Рапорт о своем увольнении он подаст на имя президента Владимира Зеленского, который сегодня вступает в должность.
Вместе с ним уходят все заместители главы СБУ и члены его команды, сообщается на странице Службы безопасности Украины в Facebook.
В деле появился новый поворот