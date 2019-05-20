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Зеленский на инаугурации распустил Раду

Владимир Зеленский. Фото: EPA/STEPAN FRANKO/ТАСС
продолжение"Наше по праву": Крым и Донбасс силком тащат на Украину
Политик сдержал свое обещание и отправил в отставку всех коллег Порошенко

Владимир Зеленский во время инаугурации заявил о роспуске Верховной рады Украины, а также призвал правительство уйти по собственному желанию.

"Я распускаю Верховную Раду", – сказал политик.

При этом Зеленский предупредил политиков, что им придется поработать в так называемый "переходный период", пока прежний состав парламента не примет важные "зависшие" законы.

Кроме того, новый украинский лидер попросил отменить депутатскую неприкосновенность, которая сейчас служит защитой для многих работающих в Раде от уголовных разбирательств.

Фоторепортаж
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Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com Юлия Тимошенко. Фото: www.globallookpress.com Петр Порошенко. Фото: AP/TASS
Юлия Тимошенко. Фото: AP/TASS Владимир Зеленский. Фото: EPA/STEPAN FRANKO/ТАСС Фото: AP/Efrem Lukatsky/ТАСС Фото: EPA/SERGEY DOLZHENKO/ТАСС +1
Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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