Политик сдержал свое обещание и отправил в отставку всех коллег Порошенко

Владимир Зеленский во время инаугурации заявил о роспуске Верховной рады Украины, а также призвал правительство уйти по собственному желанию.

"Я распускаю Верховную Раду", – сказал политик.

При этом Зеленский предупредил политиков, что им придется поработать в так называемый "переходный период", пока прежний состав парламента не примет важные "зависшие" законы.

Кроме того, новый украинский лидер попросил отменить депутатскую неприкосновенность, которая сейчас служит защитой для многих работающих в Раде от уголовных разбирательств.