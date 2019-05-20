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Владимир Зеленский во время инаугурации заявил о роспуске Верховной рады Украины, а также призвал правительство уйти по собственному желанию.
"Я распускаю Верховную Раду", – сказал политик.
При этом Зеленский предупредил политиков, что им придется поработать в так называемый "переходный период", пока прежний состав парламента не примет важные "зависшие" законы.
Кроме того, новый украинский лидер попросил отменить депутатскую неприкосновенность, которая сейчас служит защитой для многих работающих в Раде от уголовных разбирательств.
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