Зеленский заявил о территориальных притязаниях Незалежной

Крымский полуостров и неподконтрольные Киеву районы Донецкой и Луганской областей являются исконными украинскими территориями. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе церемонии вступления в должность.



"Наш следующий вызов – возвращение всех потерянных территорий. Неверная формулировка, нельзя потерять то, что наше по праву. И Крым, и Донбасс. Мы потеряли не только территории, но и людей. За все эти годы власть ничего не сделала для них, они не чужие, они украинцы",

– сказал политик во время инаугурации, которую в прямом эфире транслировал телеканал "112 Украина".

Зеленский также пообещал любой ценой окончить войну в Донбассе, назвав это первоочередной задачей. "Чтобы наши герои больше не погибали, я готов на все, и я точно не буду принимать слабые решения. Я готов терять свою популярность, свои рейтинги и, если будет надо, я без колебаний готов потерять свою должность, чтобы только наступил мир", – заявил украинский лидер.

В последние дни Зеленский уже не в первый раз проявляет жесткую позицию по поводу принадлежности Крыма. В минувшие выходные он заявил, что полуостров когда-нибудь будет "освобожден".

"Я считаю, что мы освободим родину крымских татар от оккупации. И пусть этот путь будет долгим, мы пройдем его вместе", – говорится в публикации Зеленского в Facebook, приуроченной к 75-й годовщине депортации крымских татар. Он отметил, что после присоединения Крыма к РФ крымские татары вновь стали жертвами репрессий.

Российские политики раскритиковали нового украинского лидера за подобные воззрения. Сенатор от Крыма Сергей Цеков упрекнул Зеленского в плохом знании истории и назвал возврат полуострова под украинскую юрисдикцию "невыполнимым сценарием", передает RT. Сосед Цекова по палате Алексей Пушков назвал слова президента Незалежной "риторической белибердой" (цитируется по аккаунту Пушкова в Twitter).

Того же мнения придерживаются и в Кремле. "Такого вопроса (о принадлежности Крыма) не существует, полуостров является частью России", – заявил РИА "Новости" пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Сегодня в Верховной раде прошла церемония инаугурации Владимира Зеленского. Он принес присягу на тексте Библии и вступил в должность главы государства.