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"Честь имею": глава Минобороны Украины ушел с должности

Степан Полторак. Фото: www.globallookpress.com
продолжениеЗеленский остался без поздравлений Путина
На Украине ожидается второй массовый исход представителей предыдущей власти

Вскоре после того, как Владимир Зеленский вступил в должность президента Украины, в Незалежной наметилась новая волна отставок. Свой пост покинул министр обороны Степан Полторак.

На своей странице в Facebook Полторак опубликовал фото заявления об уходе с должности на имя Владимира Зеленского.

"Господин президент Украины – верховный главнокомандующий Вооруженных сил Украины, прошу вас рассмотреть в установленном порядке вопрос моего увольнения с должности министра обороны Украины", – приводит "МИР 24" перевод на русский язык.

Рапорт оканчивается словами "Честь имею". В подписи под фото Полторак дополнил сказанное.

"Честь есть!", – написал он.  

Первые отставки в высших эшелонах власти Незалежной начались еще в апреле. Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Грицак объявил об уходе с должности 20 апреля, напоминает РИА ФАН. По его словам, он принял решение "с тяжелым сердцем".

В мае "Утро" писало о том, что ушли в отставку министр иностранных дел Павел Климкин, советник президента Юрий Бирюков и секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов. 

Стоит отметить, что снять с должности Полторака и Грицака призывал Владимир Зеленский, обратившийся с таким призывом к Верховной раде вовремя инаугурации, пишет "Федерал пресс"

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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