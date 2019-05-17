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На Украине начались массовые отставки

Фото: www.globallookpress.com
Киевская верхушка бежит без оглядки

Кадровые перестановки в правительственных кругах Незалежной  – процесс вполне ожидаемый. Однако сложно подготовиться к динамике происходящего. За последние дни руководство украинских ведомств начало бегство с тонущего административного корабля. "Утро" сделало подборку освободивших свои должности украинцев. Долго ждать очередных "добровольцев" не приходится. 

19:17. Сегодня, 17 мая, на Украине освободилось место министра иностранных дел. Павел Климкин объявил об уходе, выложив видеообращение в соцсети, напоминает URA.RU

19:19. Таким же способом в стране узнали о том, что сложил полномочия советник пока еще президента Порошенко Юрий Бирюков. О своей отставке он, как и глава МИД, известил в Facebook, приложив доказательство правдоподобности своих намерений – заявление об увольнении.  

"Побуду в тренде. Тем более, что такая достойная компания", – гордо заявил Бюрюков.

Ксения АНДРЕЕВА
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