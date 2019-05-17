Российскую сторону проигнорировали

Украинцы отказались разделить политический праздник с россиянами. Так, официальное вступление в должность неожиданного президента Незалежной Владимира Зеленского пройдет без личного присутствия представителей РФ. Зато, надо полагать, под чутким руководством американской стороны.

Российская же, что совсем неудивительно, осталась без приглашения на событие исключительной важности, которое откроет новую неделю. Об очередном бойкоте сообщила спикер украинского МИД Екатерина Зеленко.

"Мы приглашали тех наших партнеров и те государства, которые, конечно, активно сотрудничают с Украиной, являются нашими партнерами и друзьями",

- объяснила она позицию Киева в эфире телеканала "112 Украина".

За церемонией будут наблюдать пять коллег Зеленского – лидеры таких государств, как Латвия, Литва, Эстония, Грузия и Венгрия. В Киев приедет вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович. Генсек НАТО Йенс Столтенберг пришлет своего помощника. Среди визитеров будут министры и парламентарии стран – членов ЕС и G7. В общем, все те, к кому Украина набивается в друзья.

Впрочем, и без того было понятно, что там высокопоставленным гостям из Москвы не рады. Ранее ровно о том же заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отметив, что Россия не получала из соседнего государства никаких вестей.

Накануне Рада назначила инаугурацию новоиспеченного руководителя страны на понедельник, 20 мая. Сам же Зеленский настаивал на том, чтобы мероприятие прошло днем раньше.