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Турчинов оказался не нужен Зеленскому

Александр Турчинов. Фото: www.globallookpress.com
"Пастор" подал в отставку

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов подал в отставку.

Об этом говорится на сайте СНБО. В сообщении перечисляются заслуги Турчинова, в частности, разработку новой стратегии национальной безопасности, системы защиты от киберугрозы и даже возрождение противоракетной обороны Украины.

Несомненно уход в отставку связан со сменой президента, так как Турчинов был верным соратников Порошенкко, с которым они "на пару" демонстрировали новые украинские ракеты, танки и бронетранспортеры. Судя по всему, по каким-то причинам, Зеленский не хочет видеть во главе СНБО Турчинова. По другой версии, Турчинов сам ушел в знак поддержки Порошенко.

Александр Турчинов. Фото: www.globallookpress.comКак сообщает теленал "360" со ссылкой на украинское издание Depo, после инаугурации Зеленский может столкнуться с острой нехваткой кадров, так как руководители всех областных администраций страны готовят настоящий демарш. Известно, что все они написали заявления об уходе. С другой стороны, в любом случае, новый глава Украины, скорее всего, будет назначать новых людей.

Александр ИЛЬИН
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