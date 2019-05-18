Зеленский захотел решить вопрос по Донбассу с Россией

Политик планирует урегулировать ситуацию на востоке страны

Новый президент Украины Владимир Зеленский готов начать переговоры с Россией по ситуации в Донбассе. Об этом рассказал член его штаба Руслан Стефанчук.

По его словам, встреча может состояться в рамках "нормандского формата".

"Позиция Владимира Александровича (Зеленского) заключается в том, что он готов начать диалог-переговоры с людьми, которые начали войну против Украины. Но это будет диалог, в котором примут участие наши партнеры",

- сказал Стефанчук в эфире телеканала "112 Украина".

Ранее Зеленский заявил, что готов встретиться с президентом России Владимиром Путиным, чтобы осудить ситуацию на Донбассе. Однако он подчеркнул, что мероприятие должно состояться только в присутствии западных представителей.