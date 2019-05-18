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Новый глава Украины распустит Раду в первый день правления

Фото: www.globallookpress.com
Политик уже приготовил соответствующий документ

Новый президент Украины Владимир Зеленский подготовил указ о прекращении полномочий Верховный рады и назначении досрочных парламентских выборов.

Отмечается, что в документе стоит дата 20 мая, то есть день инаугурации политика. Таким образом роспуск Рады состоится в первые же сутки правления Зеленского. При этом внеочередные парламентские выборы назначены на 14 июля. Указ опубликовал сайт "Обозреватель".

Член штаба Зеленского Руслан Стефанчук подтвердил информацию о роспуске Верховной рады и добавил, что прорабатываются различные варианты подходов. По его словам, многое зависит от того, станут ли депутаты налаживать отношения с новым президентом.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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