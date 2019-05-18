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Американцы отказались от постоянного посла на Украине

Фото: www.globallookpress.com
В Киеве действия Вашингтона не вызвали удивление

Соединенные Штаты не собираются отправлять на Украину постоянного посла вместо покинувшей свой пост Мари Йованович.

Источник отметил, что обязанности будет выполнять временный поверенный, которым может стать Уильям Тейлор. Он был послом США в Киеве с 2006 по 2009 годы. При этом Тейлор может остаться в таком статусе до американских президентских выборов в 2020 году, передает портал DT.ua.

Украинцы считают, что назначение Тейлора будет огромным плюсом для страны, так как он уже знаком с ситуацией в государстве и глубоко разбирается в экономических вопросах.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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