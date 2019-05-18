Порошенко дал наказ Зеленскому по Москве

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Президент Украины Петр Порошенко дал наставления своему преемнику Владимиру Зеленскому. По его словам, новый глава государства должен усилить санкционное давление на Россию.
"Во-первых, берегите доверие и солидарность ЕС и Украины… Во-вторых, укрепляйте проукраинскую международную коалицию, которая вместе с Украиной противостоит агрессии РФ и поддерживает реформы. Третье – усиливайте санкционное давление западных стран на РФ",
– цитирует Порошенко РИА "Новости".
Кроме того, действующий президент посоветовал Зеленскому создать все необходимые условия для вступления в ЕС и НАТО до 2023 года. По его мнению, Украина стала ближе к Европе как никогда раньше в истории.
В деле появился новый поворот