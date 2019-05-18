Порошенко дал наказ Зеленскому по Москве

Политик посоветовал новому главе задушить Россию жесткими ограничениями

Президент Украины Петр Порошенко дал наставления своему преемнику Владимиру Зеленскому. По его словам, новый глава государства должен усилить санкционное давление на Россию.

"Во-первых, берегите доверие и солидарность ЕС и Украины… Во-вторых, укрепляйте проукраинскую международную коалицию, которая вместе с Украиной противостоит агрессии РФ и поддерживает реформы. Третье – усиливайте санкционное давление западных стран на РФ",

– цитирует Порошенко РИА "Новости".

Кроме того, действующий президент посоветовал Зеленскому создать все необходимые условия для вступления в ЕС и НАТО до 2023 года. По его мнению, Украина стала ближе к Европе как никогда раньше в истории.