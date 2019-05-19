Избранному президенту Украины не стоит заигрывать с Москвой

Все внимание новому главе Незалежной нужно сосредоточить на борьбе с предшественником, который готовится взять реванш.

С таким заявлением выступил экс-президент Грузии и бывший одесский губернатор Михаил Саакашвили. Он заявил, что "Москва недоговороспособна", а потому "заигрывания" и двусторонние переговоры ни к чему не приведут. Сейчас Владимиру Зеленскому необходимо думать об интригах Петра Порошенко, который уже завтра, после инаугурации шоумена, официально станет бывшим лидером Украины.

Борьба за власть еще не окончена, уверен Саакашвили. По его словам, Порошенко расставил везде своих людей, готовясь отыграться после поражения на выборах.

"…сняли председателя Конституционного суда с за уши притянутым поводом для того, чтобы провести лояльного Порошенко человека – все это рассчитано на реванш через несколько месяцев",

– отметил Саакашвили в эфире телеканала "НАШ".

Закулисные решения лежат в основе украинской политики, подчеркнул бывший глава Грузии, назвав Незалежную "теневым" государством.

Напомним, завтра на Украине – важный день. Рада, наконец, определилась с датой инаугурации. Торжественную церемонию проведут 20 мая. Представителей России на праздник не пригласили.