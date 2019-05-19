За последние пять лет Незалежная понесла колоссальные экономические потери

35 лет понадобится для того, чтобы вернуться хотя бы к уровню 2013 года. Об этом заявил депутат Верховной рады Украины Вадим Новинский. Он призвал новое руководство страны восстановить отношения с Россией, напомнив о простаивающих предприятиях. Новинский сообщил, что за последние пять лет из-за сокращения экспорта Киев потерял около 80 миллиардов долларов.

"Для того чтобы был рост ВВП реальный и вернуться хотя бы к тому, что было в 2013-м году теми темпами, о которых нам рассказывает нынешнее правительство, должно пройти 35 лет",

– отметил депутат в эфире телеканала "НАШ".

Никакого развития Украины не будет до тех пор, пока конфликт в Донбассе не урегулируют. Налаживание диалога с соседом должно стать главной целью избранного президента Незалежной, подчеркнул Новинский.

Напомним, Москва неоднократно отмечала, что заинтересована в скорейшем разрешении внутриукраинского конфликта. Несмотря на это, Киев объявил нашу страну "агрессором", обвинив во вмешательстве во внутренние дела Незалежной.

Ранее Зеленский заявил, что готов к переговорам по Донбассу с президентом России Владимиром Путиным. Однако с глазу на глаз с коллегой он встречаться не хочет – новоиспеченному украинскому лидеру нужны компаньоны. Разговор состоится только в присутствии западных представителей, отметил Зеленский.