"Было стыдно": неряха Порошенко заставлял дипломатов краснеть

Непристойным видом президент Незалежной позорил страну

Наплевательское отношение пана Петро ко всем нормам приличия уже вошло в историю.

Украинцы стыдились главы государства. Краснели за Порошенко и простые украинцы, и дипломаты. В этом признался экс-глава президентского протокола Юрий Ладный. Он занимал этот пост с 2010 по 2014 годы. Мятые штаны шоколадного короля не обсуждал только ленивый. Однако сам политик к своему внешнему виду был абсолютно равнодушен, отметил Ладный. В результате над лидером Незалежной, а заодно и целой страной, потешался весь мир.

"Многим нашим дипломатам и простым украинцам порой было стыдно за недостойный внешний вид первого лица",

– скорбно отметил Ладный в беседе с "Вестями Украины".

При этом рекомендации относительно одежды президентский протокол давать не вправе – за исключением особых случаев, рассказал он. Кроме того, Порошенко на дух не переносит какую-либо критику.

Напомним, ранее стало известно о позорном прозвище главы Украины. За нечищеную обувь его окрестили Туфель.