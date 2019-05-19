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"Было стыдно": неряха Порошенко заставлял дипломатов краснеть

Петр Порошенко. Фото: www.globallookpress.com
Непристойным видом президент Незалежной позорил страну

Наплевательское отношение пана Петро ко всем нормам приличия уже вошло в историю.

Украинцы стыдились главы государства. Краснели за Порошенко и простые украинцы, и дипломаты. В этом признался экс-глава президентского протокола Юрий Ладный. Он занимал этот пост с 2010 по 2014 годы. Мятые штаны шоколадного короля не обсуждал только ленивый. Однако сам политик к своему внешнему виду был абсолютно равнодушен, отметил Ладный. В результате над лидером Незалежной, а заодно и целой страной, потешался весь мир.

"Многим нашим дипломатам и простым украинцам порой было стыдно за недостойный внешний вид первого лица",

скорбно отметил Ладный в беседе с "Вестями Украины".

При этом рекомендации относительно одежды президентский протокол давать не вправе – за исключением особых случаев, рассказал он. Кроме того, Порошенко на дух не переносит какую-либо критику.

Напомним, ранее стало известно о позорном прозвище главы Украины. За нечищеную обувь его окрестили Туфель.

Фоторепортаж
Вечно пьяный: Порошенко опустился перед выборами
Фото: GLOBAL LOOK press/Han Yan Фото: GLOBAL LOOK press/Sergii Kharchenko Фото: GLOBAL LOOK press/Danil Shamkin
Фото: GLOBAL LOOK pressRon Sachs Фото: GLOBAL LOOK press/Sergii Kharchenko Фото: GLOBAL LOOK press/Serg Glovny
Кристина ЧЕРНИКОВА
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