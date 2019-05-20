Встреча в Нью-йорке пройдет по инициативе России

В понедельник, 20 мая, Совет Безопасности Организации объединенных наций проведет в экстренное заседание, на котором будет рассматриваться принятый на Украине закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

"Мы считаем, что он противоречит букве и духу минских договоренностей, которые утверждены Советом", -



заявил ТАСС первый заместитель постпреда России при международной организации Дмитрий Полянский. Заседание начнется в 22 часа по московскому времени и будет открытым для прессы.

Законопроект "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" был принят Верховной радой Украины 25 апреля, действующий президент Петр Порошенко подписал его в прямом эфире 15 мая. Теперь граждане страны должны будут использовать украинский язык во всех сферах жизни, а за исполнением закона будут следить так называемые "языковые инспекторы". В их функции входит присутствие на заседаниях в государственных органах, назначение штрафов и т.д.

