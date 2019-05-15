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На Украине разрешили только один язык

Фото: www.globallookpress.com
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Порошенко подписал закон в прямом эфире

Среда, 15 мая, войдет в историю как день, когда многонациональной Незалежной запретили использовать любые другие языки, кроме украинского. Президент страны Петр Порошенко подписал закон о государственном языке, поблагодарив инициаторов документа.

По словам пока еще главы государства, новый закон способствует единению народа. Прямое включение из президентской администрации вел телеканал "112 Украина". 

"Он выверен настолько, чтоб ни одна политическая сила, которая стоит на государственных патриотических позициях, не имела оснований инициировать его пересмотр. Нет оснований",

– заявил Петр Алексеевич.

Напомним, ранее автограф в документе поставил спикер Верховной рады Андрей Парубий. Закон об исключительном использовании украинского языка во всех сферах жизни в Киеве приняли 25 апреля. 

Ксения АНДРЕЕВА
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