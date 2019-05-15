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Украина может лишиться томоса

Фото: www.globallookpress.com
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Незалежная переживает канонический кризис

Предоставление украинской церкви томоса об автокефалии до сих пор остается под вопросом. Не исключено, что его действие будет приостановлено Вселенским патриархом. По крайней мере, до разрешения канонического кризиса, полагает митрополит Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Александр (Драбинко).

В своем заключении он опирается на тот факт, что нет соборного решения Православной церкви Украины (ПЦУ) относительно титула митрополита Филарета. Так что называть его "почетным патриархом Киевским и всей Украины" преждевременно. Кстати, прошлой осенью он был принят в Священном синоде Константинопольского патриархата не как патриарх, а как "бывший Киевский митрополит".

"Сегодня, когда томос получен, митрополит Филарет стремится пересмотреть решение Объединительного собора, восстановить Киевский патриархат и снова возглавить церковь. Однако результатом таких действий может стать если не отзыв томоса, то приостановление его действия",

пояснил на своей странице в Facebook украинский священнослужитель.

"Петр, как всегда, обманул", – прокомментировал кто-то из прихожан. 

Напомним, 11 октября 2018 г. на заседании Вселенского патриархата "аннексия" РПЦ Киевской митрополии в 1686 г. была признана незаконной. Православие Украины получило самостоятельность. Статусы каноничных церквей обрели самопровозглашенные "Киевский патриархат" и "Украинская автокефальная православная церковь", 9 января Незалежной вручили томос.

Ксения АНДРЕЕВА
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