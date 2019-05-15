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Петр Порошенко оставил избранному президенту Владимиру Зеленскому "тяжелое наследство" в виде закона о государственном языке. Такого мнения придерживается депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек.
"Я до сих пор не могу понять, откуда у Порошенко какая-то животная, изуверская ненависть ко всему русскому?"
– заявил он в беседе с RT. Парламентарий подчеркнул, что принятый документ вынуждает русскоязычное население Незалежной украинизироваться или "стать у себя в стране псевдогражданами, у которых не будет ни прав, ни свобод и лишь презрение со стороны государства".
Ранее действующий президент Украины Петр Порошенко в прямом эфире подписал закон о том, что единственным государственным языком в стране будет украинский. Перед этим документ был одобрен Верховной радой.
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