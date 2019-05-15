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"Животная ненависть": в Крыму прокомментировали украинский закон о языке

Фото: www.globallookpress.com
продолжениеПредставители G7 поставили ультиматум Порошенко из-за Зеленского
Русскоязычная часть украинцев обречена стать маргиналами

Петр Порошенко оставил избранному президенту Владимиру Зеленскому "тяжелое наследство" в виде закона о государственном языке. Такого мнения придерживается  депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек.

"Я до сих пор не могу понять, откуда у Порошенко какая-то животная, изуверская ненависть ко всему русскому?" 

– заявил он в беседе с RT. Парламентарий подчеркнул, что принятый документ вынуждает русскоязычное население Незалежной украинизироваться или "стать у себя в стране псевдогражданами, у которых не будет ни прав, ни свобод и лишь презрение со стороны государства".

Ранее действующий президент Украины Петр Порошенко в прямом эфире подписал закон о том, что единственным государственным языком в стране будет украинский. Перед этим документ был одобрен Верховной радой.

Валентина МАЙОРОВА
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