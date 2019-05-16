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Представители G7 поставили ультиматум Порошенко из-за Зеленского

Петр Порошенко. Фото: www.globallookpress.com
продолжениеНа Украину прибыл серый кардинал
В организации потребовали освободить президентское кресло

Действующий президент Украины Петр Порошенко все никак не может передать власть Владимиру Зеленскому. На политика уже даже надавили послы G7.

"Послы G7 призвали к плавной передаче власти, что позволит Украине продолжить выбранный ею путь реформ",

говорится в сообщении, опубликованном в Twitter французского председательства в объединении.

Отмечается, что на встрече с представителями организации обсуждались проведенные реформы Петром Порошенко. Представители стран "большой семерки" восхитились уровнем организации прошедших на Украине выборов, передает РИА ФАН.

Напомним, что на данный момент точная дата инаугурации Зеленского неизвестна, однако предполагается, что она пройдет 19 мая, уточняет URA.RU.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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