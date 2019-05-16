На Украину прибыл "серый кардинал"

Олигарх Коломойский снова в деле

Украинский миллионер Игорь Коломойский вернулся на Украину. В 2.30 мск 16 мая самолет из Тель-Авива, на борту которого был бизнесмен, приземлился в аэропорту города Днепр (бывший Днепропетровск).

Сначала об этом сообщил в своем телеграм-канале журналист Михаил Ткач, а позже Коломойский лично подтвердил, что вернулся на родину, изданию "TheБабель".

Олигарх не стал раскрывать планы, чем намерен заняться. Он не был дома с июля 2017 г. из-за конфликта с президентом Незалежной Петром Порошенко, который сначала сместил Коломойского с поста главы Днепропетровской области, а затем дал указание национализировать крупнейший частный банк страны – "Приватбанк", принадлежащий бизнесмену на 41%.

Коломойский уехал в Швейцарию, затем перебрался в Израиль, но обиды не простил. Дело о национализации "Приватбанка" рассматривалось судебными инстанциями, пока наконец в январе 2019 г. суд в Киеве признал, что банк был передан Министерству финансов Украины с нарушениями, следовательно, его нужно или вернуть прежним владельцам или выплатить им компенсацию. По словам Коломойского, забирать банк он не намерен, а согласится на 2 млрд долларов в качестве отступных, в том числе в виде различных гособлигаций.

Параллельно Коломойский вступил в президентскую кампанию, поддерживая шоумена Владимира Зеленского. За это Порошенко не раз называл соперника "марионеткой Коломойского". Впрочем, актер не скрывал, что получает финансирование от олигарха, а тот, в свою очередь, не стеснялся давать советы будущему главе Украины. В частности, он рекомендовал оставить в правительстве главу МВД Арсена Авакова.

Не приходится сомневаться, что бизнесмен намерен принять сейчас самое непосредственное участие в жизни Украины.