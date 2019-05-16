Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

На Украину прибыл "серый кардинал"

Игорь Коломойский. Фото ИТАР-ТАСС/ Константин Сазончик/ фото из архива
продолжениеУкрали Русь: Незалежная бьется за новое название
Олигарх Коломойский снова в деле

Украинский миллионер Игорь Коломойский вернулся на Украину. В 2.30 мск 16 мая самолет из Тель-Авива, на борту которого был бизнесмен, приземлился в аэропорту города Днепр (бывший Днепропетровск).

Сначала об этом сообщил в своем телеграм-канале журналист Михаил Ткач, а позже Коломойский лично подтвердил, что вернулся на родину, изданию "TheБабель".

Олигарх не стал раскрывать планы, чем намерен заняться. Он не был дома с июля 2017 г. из-за конфликта с президентом Незалежной Петром Порошенко, который сначала сместил Коломойского с поста главы Днепропетровской области, а затем дал указание национализировать крупнейший частный банк страны – "Приватбанк", принадлежащий бизнесмену на 41%.

Петр Порошенко. Фото: www.globallookpress.com

Коломойский уехал в Швейцарию, затем перебрался в Израиль, но обиды не простил. Дело о национализации "Приватбанка" рассматривалось судебными инстанциями, пока наконец в январе 2019 г. суд в Киеве признал, что банк был передан Министерству финансов Украины с нарушениями, следовательно, его нужно или вернуть прежним владельцам или выплатить им компенсацию. По словам Коломойского, забирать банк он не намерен, а согласится на 2 млрд долларов в качестве отступных, в том числе в виде различных гособлигаций.

Параллельно Коломойский вступил в президентскую кампанию, поддерживая шоумена Владимира Зеленского. За это Порошенко не раз называл соперника "марионеткой Коломойского". Впрочем, актер не скрывал, что получает финансирование от олигарха, а тот, в свою очередь, не стеснялся давать советы будущему главе Украины. В частности, он рекомендовал оставить в правительстве главу МВД Арсена Авакова. 

Не приходится сомневаться, что бизнесмен намерен принять сейчас самое непосредственное участие в жизни Украины.

Николай ВИКТОРОВ
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Пассажиров SSJ-100 погубили пилоты

Следователи выясняют, кто именно из двух летчиков совершил фатальную ошибку

Меркель усмехнулась попыткам остановить строительство "Северного потока – 2"

Российский проект находится под надежной защитой немецкого политика

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей