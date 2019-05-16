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Украина бьется за новое название

Фото: www.globallookpress.com
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Киев сделают столицей русских городов

Украинцы были бы русскими, если бы не Москва. К такому выводу пришел бывший посол Украины в США Юрий Щербак.

"У Киевской Руси украли наше название Русь и превратили его в Россию. Это совсем разные вещи. Мы были русинами, мы назывались Русь", – заявил экс-дипломат.

Своими идеями он поделился не только со зрителями телеканала ATR, но и потенциальными читателями. Правда, сам Щербак определил свое произведение не как документальную прозу и даже не исторический роман, а фантастику.

Фото: www.globallookpress.com

"Я в своем фантастическом романе, посвященном далекому будущему, пишу, что Украина восстановит свое название, будет Украина-Русь", – рассказал новоявленный литератор.

По его мнению, Киев должен добиваться переименования государства, столицей которого он является. "Это столица нашей земли, Киевской Руси. И потому Киев – мать городов русских", – пояснил Щербак.

Ранее на Украине доказали, что европейские народы произошли от украинцев.

Николай ВИКТОРОВ
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