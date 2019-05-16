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Конгресс США намерен оказать Украине поддержку в сфере обороны. Речь идет о перечислении $250 млн и поставках вооружения. Об этом сообщили в украинском посольстве в Вашингтоне.
В дипведомстве рассказали, что в Палате представителей в Конгрессе уже предварительно утвердили законопроект о финансировании Пентагона на 2020 г., в котором есть пункт оказания военной помощи Украине.
"Сумма средств, которую предлагается выделить для безопасности в помощь Украине, определена в объеме $250 млн США. Из указанной суммы $50 млн США предлагается направить исключительно для предоставления летального оружия оборонного характера", – сообщается на странице посольства в Facebook.
Планируется, что деньги будут израсходованы на программу подготовки военных, закупку военных технологий и оборудования, материально-техническое обеспечение, поддержку разведывательных структур страны.
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