Столкновение между Киевом и Москвой окончится глобальной катастрофой

Прямо сейчас Киев не заинтересован в силовом разрешении конфликта в Донбассе, поскольку российская армия гораздо сильнее украинской. Если между странами начнется война, она обернется ужасными последствиями. Такое мнение высказал бывший замглавы Генерального штаба Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Игорь Романенко.



Армия Незалежной достаточно сильна, чтобы за несколько недель захватить неподконтрольные территории на востоке страны, отметил военный. Но за самопровозглашенные республики Донбасса вступится Россия, и конфликт перерастет в полноценную войну.

"Будет кровавая бойня, результаты которой трудно до конца спрогнозировать. Однако мы понимаем, что военное превосходство у России больше",

– приводит слова генерала издание "Обозреватель".

Для того чтобы отвоевать Донбасс, необходимо использовать как военные, так и политико-дипломатические методы. В настоящий момент Украине лучше затаиться и прилежно играть роль миролюбивой страны. За это время государство сможет как следует подготовиться к новой войне.

"Сейчас нам нужно взять мирную паузу, чтобы провести действенные реформы, прежде всего экономические, чтобы мы были готовы к возможному решению этого вопроса военным способом. Нам нужно подготовиться, и в момент наибольшей слабости России, если будет необходимость, решительно восстанавливать свои границы и суверенитет", – указал Романенко.

Ранее этой весной бывший замначальника Генштаба требовал от руководства страны обзавестись ракетами, которые бы "доставали до Урала". Только так, по его словам, Украина сможет сдерживать Россию. Кроме того, он предсказывал, что Москва начнет войну против Киева уже в этом году. При неизбежном распаде России Романенко призывал забрать у нее часть территории.

В ноябре прошлого года Романенко заявлял, что российские власти могут закрыть Азовское море для украинских судов, из-за чего возрастет вероятность "большой войны" между странами. При этом он еще тогда говорил, что военное столкновение нецелесообразно, поскольку украинская армия не в состоянии ответить российской.