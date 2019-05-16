Украинцы готовят "автомайдан"

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На Украине нарастает напряжение среди владельцев так
называемых "евроблях" – машин с европейскими номерами. Граждане недовольны тем,
что власти отказываются снижать акцизы и продлевать льготный период прохождения
таможни. Местные СМИ отмечают, что проблема зашла в тупик, и это грозит
обернуться народными волнениями.
Как пишет издание "Обозреватель", в последние дни "евробляхеры" в отчаянии и надежде быть услышанными идут на обострение ситуации. Накануне в Киеве они перекрыли центр города и устроили митинг, требуя от Верхней рады выполнить их условия и встречи с избранным президентом Владимиром Зеленским.
Главной движущей силой выступает организация АЕС – "Авто Евро Сила". Они уже провели первую общенациональную акцию протеста, а осенью обещают принять участие в парламентских выборах, объединившись с гражданской платформой "Сила виборців". Лидер движения "евробляхеров" Олег Ярошевич даже озвучил свои президентские амбиции, правда, пока реальных шагов на пути к креслу главы государства он не сделал.
О том, что проблема "евробляхеров" грозит перерасти в очередной Майдан, говорит непримиримость сторон. Главное, чего хотят протестующие от депутатов, это чтобы им продлили период льготной растаможки до конца года и либо снизили, либо совсем отменили акцизные сборы. В Раде хором отвечают отказом на эти требования. По словам главы налогового комитета, нардепа от "Блока Петра Порошенко" Нины Южаниной, власти ищут варианты, как помочь людям с растаможкой, но вариант продления льготного периода абсолютно точно исключен. Она заявила, что старания участников протеста ничего не изменят.
"Время проведения акции абсолютно неуместно. Она не может привести ни к какому результату. За период льготного растаможивания, который длился 180 дней, было уместно обращаться в наш комитет и обсуждать возможные компромиссные решения. Но таких встреч не происходило",
– приводит издание ее слова.
Нардеп от ББП Николай Фролов поддержал свою коллегу и подчеркнул, что "вопрос исчерпан".
"К нему возвращаться не будут. Все, кто хотел растаможить авто, – это уже сделали. Я в такие моменты всегда понимаю и многих других людей, которые заплатили полноценный налог, а тут у всех еще и льготы были",
– сказал Фролов.
Он также добавил, что "евробляхеры" своими митингами преследуют скорее политические цели.
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