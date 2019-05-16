Стала известна дата инаугурации Владимира Зеленского

Нового главу Незалежной наконец-то допустят к должности

Избранный президент Украины Владимир Зеленский принесет присягу народу 20 мая. Такое решение приняла Верховная рада.

Об этом сообщает телеканал "112 Украина", который вел прямую трансляцию голосования Рады.

Отмечается, что 315 из 375 депутатов проголосовали за вариант, предложенный депутатом Виталием Куприем. Сам Зеленский хотел, чтобы инаугурация прошла 19 мая. За эту дату проголосовало меньше всего народных избранников (158).

Эпопея со вступлением Владимира Зеленского в должность президента Украины длилась все время после его победы на президентских выборах. Новоиспеченный лидер страны требовал провести церемонию 19 мая, поскольку это давало ему возможность распустить Раду. Не секрет, что большинство депутатов симпатизировало Петру Порошенко, который как никто другой был заинтересован в максимальном затягивании вступления Зеленского в должность президента.

То, что за переносами инаугурации стоит именно Порошенко, заявлял сам Зеленский. Он уверен, что его оппонент таким образом пытался использовать выигранное время для того, чтобы расставить "своих людей" на ключевые должности в руководстве страны.

Передача власти на Украине затянулась так сильно, что не выдержали даже страны "большой семерки". Послы G7 потребовали от Порошенко поторопиться со сложением своих полномочий.