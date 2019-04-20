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На Украине заявили о возможной войне с Россией после выборов

Донат Сорокин/ТАСС
Москве понадобится максимум месяц, чтобы задействовать войска

В преддверии второго тура выборов у украинского генерала случилась паническая атака.

О готовности России развязать войну с Незалежной заявил экс-замначальника генштаба ВСУ Игорь Романенко. Он предрек Украине беспорядки после выборов. Кроме того, Романенко отметил, что именно в этот момент российская сторона может воспользоваться ситуацией.

"Это может привести к беспорядкам, и здесь россияне могут вмешаться с лозунгами, что надо спасать русскоязычное население, и начнут заводить свои войска",

сказал он в беседе с изданием "Апостроф".

Для того, чтобы начать военные действия, Москве нужно от двух до четырех недель, считает Романенко. Пугают генерала и наши "постоянные" учения близ украинских границ. Он "насчитал" около 80 тысяч военных. Видимо, и правда – у страха глаза велики.

"И они же не просто там стоят, а все время проводят обучение … тренируют военно-транспортную авиацию, дальнюю авиацию, железнодорожные войска и воздушно-десантные войска",

– сообщил Романенко, так и не подкрепив ничем свои громкие заявления.

Украинский генерал известен эпичными выступлениями. Так, ранее он озвучил способ потеснить Россию в Керченском проливе.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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