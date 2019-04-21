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Известный бредовыми заявлениями украинский генерал и экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко, ранее предлагавший взорвать Крымский мост, поделился свежей идеей.
По его замыслу, Киев должен дождаться, пока в России наступят плохие времена, и воспользоваться моментом, чтобы отхватить часть территорий. Романенко предрек нашей стране неизбежный развал.
"Россия может потерять не только Сибирь, она может вообще развалиться. Но для этого должны сложиться определенные условия",
- цитирует его "Главред".
Сибирь, по мнению Романенко, будет потеряна из-за действий Китая. И здесь пора будет вступить Незалежной.
"Этот момент Украине, конечно же, нужно будет использовать", – заявил он.
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