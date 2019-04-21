Весеннее обострение не щадит никого

Известный бредовыми заявлениями украинский генерал и экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко, ранее предлагавший взорвать Крымский мост, поделился свежей идеей.

По его замыслу, Киев должен дождаться, пока в России наступят плохие времена, и воспользоваться моментом, чтобы отхватить часть территорий. Романенко предрек нашей стране неизбежный развал.

"Россия может потерять не только Сибирь, она может вообще развалиться. Но для этого должны сложиться определенные условия",

- цитирует его "Главред".

Сибирь, по мнению Романенко, будет потеряна из-за действий Китая. И здесь пора будет вступить Незалежной.

"Этот момент Украине, конечно же, нужно будет использовать", – заявил он.