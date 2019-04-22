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Киев бросит все силы на Азов после победы Зеленского

Фото: commons.wikimedia.org/Ministry of Defense of Ukraine (CC BY-SA 2.0)
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Проигравший выборы Порошенко устроит провокацию на востоке страны

В Азово-Черноморском бассейне будет резко усилена работа подразделений Министерства внутренних дел Украины. Такое заявление сделал заместитель главы ведомства Вадим Троян.

"Украина – морское государство, имеет наибольшую среди государств Азово-Черноморского бассейна длину морского побережья (2759,2 км) и более 72 тыс. кв км исключительной морской экономической зоны. Именно поэтому мы усиливаем работу подразделений МВД на этом участке и создаем единую систему безопасности, которая будет состоять из пограничников, гвардейцев, полицейских",

приводятся слова чиновника на официальном сайте МВД.

Троян несколько преувеличил протяженность украинского побережья и площадь морской экономической зоны: в эти цифры включены Крым и прилегающая акватория, контроль над которыми Киев утратил. Тем не менее усиление своего присутствия на Азове кажется властям Украины настолько важным, что для этого они готовы задействовать даже подразделения авиационной безопасности и защиты МВД.

"Это будет совершенно новый механизм мониторинга и оперативного реагирования, мобильные группы, обмен информацией. Это значительно усилит наше присутствие в Черном море. Для нас принципиально важна безопасность побережья и нашего судоходства", – заключил заместитель министра.

Фото: www.globallookpress.com

Нельзя исключать, что подобная перегруппировка была проведена по указу проигравшего президентские выборы Петра Порошенко. В последние дни своего пребывания у власти он вполне может устроить провокацию в отношении России или непризнанных донбасских республик. Справляться с этой ситуацией придется уже новому главе государства.

Провокаций со стороны украинских силовиков не исключают и в самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР). Она может быть приурочена к сегодняшнему визиту делегации Министерства обороны Дании в Донбасс, передает РИА "Новости".

"Командующему украинскими вооруженными формированиями Сергею Наеву поставлена задача убедить западных гостей в том, что Украина пятый год якобы сдерживает агрессию с востока и "защищает" страны НАТО от мнимого вторжения", – заявил на брифинге заместитель начальника Народной милиции ДНР Эдуард Басурин. Именно для этого украинское командование "планирует проведение очередной провокации на линии соприкосновения" к западу от Донецка, добавил он.

Второй тур выборов президента Украины состоялся накануне. В нем победу одержал кандидат от партии "Слуга народа" Владимир Зеленский. По предварительным итогам, он набрал более 73% голосов. За его противника, действующего президента Петра Порошенко, проголосовали 24% украинцев.

Андрей ФИЛАТОВ
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