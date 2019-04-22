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Украина обстреляла российских журналистов в Донбассе

Фото: Валентин Спринчак/ТАСС
Нападение на съемочную группу было умышленным, считают в Москве

Военнослужащие Незалежной в минувшие выходные целенаправленно открыли огонь по репортерам ВГТРК под Донецком. Тем самым силовики грубо нарушили все правовые нормы. С таким обвинением выступило Министерство иностранных дел РФ.

По сведениям российских дипломатов, обстрел велся с направления Авдеевки, которая находится под контролем Киева. При этом "по журналистам велся прицельный снайперский огонь", говорится в комментарии, размещенном на официальном сайте ведомства.

"Украинские силовики в очередной раз совершили умышленное вооруженное нападение на представителей СМИ, что является грубейшим нарушением норм гуманитарного права. Подобные преступления не должны оставаться безнаказанными",

– указали в МИДе.

Во внешнеполитическом ведомства обратили особое внимание на отсутствие всякой реакции на происшествие со стороны профильных международных институтов, прежде всего – представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлема Дезира.

Фото: www.globallookpress.com

"В последнее время представитель находит время на публичные оценки контртеррористических операций в Крыму, силясь обнаружить мнимых журналистов среди подозреваемых в террористической деятельности. Реальная же угроза жизни профессиональным сотрудникам СМИ в его поле зрения не попадает", – отмечается в комментарии.

Реакции от Дезира потребовало и постоянное представительство России при ОБСЕ. "Мы категорически осуждаем обстрел украинскими силами журналистов ВГТРК в Донецке. Это серьезное нарушение международного гуманитарного закона, а также недавнего министерского решения ОБСЕ по безопасности журналистов. Мы ожидаем должной реакции офиса представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ", – говорится в заявлении, опубликованном в Twitter-аккаунте миссии.

В субботу, 20 апреля, съемочная группа ВГТРК попала под снайперский обстрел украинских силовиков. Это произошло в районе поселка Спартак на северной окраине Донецка. В ходе инцидента никто не пострадал, сообщили ранее в пресс-службе Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.

Андрей ФИЛАТОВ
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