Глава МИД Незалежной озаботился российской демографией

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин, который, вероятно, покинет свой пост, не теряет зря времени и строчит статьи, пытаясь застращать местное население, потенциально желающее получить российское гражданство. На этот раз коренной курчанин заявил, что Кремль хочет заманить украинцев в РФ, чтобы решить проблемы с демографией, возродить Империю, а также использовать жителей Донбасса в качестве "пушечного мяса" в горячих точках мира.

"Не секрет, что Москва мечтает о переселении нескольких миллионов украинцев вглубь своих обширных территорий, чтобы хоть как-то смягчить демографический кризис. В конце концов, Россия издавна заселяла свои непроходимые Сибири (именно так, во множественном числе – ред.) миллионами украинцев, а сегодня проводит преступную замену населения в захваченном Крыму",

– написал в авторской колонке пан Климкин в "Украинской правде" во вторник, 7 мая.

Он считает, что у Москвы, упростившей для жителей Донбасса и ряда категорий остальных граждан Незалежной получение российских паспортов, есть много целей, но одна главная и "заведомо невыполнимая".





"Это все то же возрождение Российской империи хотя бы в некоем подобии. Москва развернулась спиной к будущему и с параноидальным упрямством смотрит в прошлое", – подчеркнул украинский министр.

Также пан Климкин обрисовал страшное будущее тех юношей шахтерского края, кому предоставят гражданство Российской Федерации: им "светит служба" в рядах ВС РФ, а "вполне вероятно, и роль пушечного мяса для многочисленных горячих точек, которые Россия так любит создавать в самых неожиданных уголках мира".

Глава МИД Незалежной назвал бандитизмом выдачу российских паспортов в Донбассе.





Весьма неожиданную точку зрения на возможное будущее региона и в целом юго-востока соборной сегодня обозначил в другом авторском блоге уже представитель Москвы. По мнению советника президента России по вопросам региональной экономической интеграции Сергея Глазьева, шестой президент Украины Владимир Зеленский по велению администрации главы США Дональда Трампа может заселить Донбасс гражданами с паспортами Израиля.

"Я не исключаю, например, возможности массового переезда на "зачищенные" от русского населения земли юго-востока Украины уставших от перманентной войны на Ближнем Востоке жителей Земли обетованной – так же, как бегущих из исламизирующейся Европы христиан", – написал Глазьев в газете "Завтра".

Политик заметил, что выдача украинцам паспортов РФ сейчас "может оказаться весьма кстати".

Напомним, 24 апреля президент России Владимир Путин упростил форму получения гражданства лицам, которые проживают в настоящее время в неподконтрольных киевскому режиму территориях Донбасса и у кого на руках есть документы самопровозглашенных ДНР и ЛНР. А 1 мая глава государства упростил получение российского гражданства для некоторых категорий граждан Украины.

