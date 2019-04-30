В Незалежной появились первые признаки классовой дискриминации

Киевская верхушка поделила жителей своей страны и даже отреклась от части своего народна. Так, министр социальной политики Андрей Рева назвал "мерзостью" людей, населяющих самопровозглашенные республики Донбасса, напомнила лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко.

По ее словам, чиновник должен понести наказание за аморальную вольность. Хотя он сам начал отнекиваться: мол, журналисты его не так поняли. Газовая принцесса акцентировала внимание на смене действующего режима, отметив, что "эта власть, дни которой сочтены, бездарно потеряла доверие граждан и проиграла недавние выборы".

"И вместо того, чтобы сегодня молчать и каяться, они продолжают раскалывать страну, делить людей на сорта, вносить раздор и ненависть. Это уже не "оговорка", это преступление против Украинского государства, за которое надо наказывать",

– заявила Тимошенко с виртуально трибуны, со своей страницы в Facebook.

Экс-премьер потребовала отставки Ревы, подчеркнув, что его персоне принадлежит множество несуразных "перлов". Однако то, что он произносит вслух в последнее время, находится за гранью пристойности.

Напомним, 21 апреля на Украине состоялся второй тур выборов, в который "леди Ю", увы, не прошла, уступив лидирующие позиции действующему главе государства Петру Порошенко и начинающему политику из мира театра и кино Владимиру Зеленскому. Последний стал победителей президентской гонки.