Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Новое правительство Украины сформирует Коломойский

Игорь Коломойский. Фото: ITAR-TASS
Предприниматель, не стесняясь, дает советы молодому главе Незалежной

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков продолжит работу в правительстве и после вступления в должность избранного президента Владимира Зеленского. К такому выводу пришел депутат Верховной рады Вадим Рабинович после того, как бизнесмен Игорь Коломойский назвал Авакова "фактором стабильности" на Украине.

"Это разве сенсация какая-то? Коломойский три дня назад сказал, что победа Зеленского – это "наша совместная победа с Аваковым". Следовательно, они давно работают вместе", – пояснил Рабинович в интервью НСН.

Ранее проживающий в Израиле, но имеющий бизнес на Украине Коломойский признал Авакова "самым профессиональным министром" и похвалил его за реформу МВД, пишет "Свободная пресса".

Победителя президентских выборов Владимира Зеленского считают на Украине "проектом" медиамагната Коломойского.

Николай ВИКТОРОВ
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Какое бесстыдство: отказавший Меркель Помпео взбесил немцев

В Германии раскритиковали неоднозначное решение главы американской дипломатии

Иран поставил Европе ультиматум

Тегеран объявил о частичном отказе от ядерной сделки

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей