Новое правительство Украины сформирует Коломойский

Предприниматель, не стесняясь, дает советы молодому главе Незалежной

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков продолжит работу в правительстве и после вступления в должность избранного президента Владимира Зеленского. К такому выводу пришел депутат Верховной рады Вадим Рабинович после того, как бизнесмен Игорь Коломойский назвал Авакова "фактором стабильности" на Украине.

"Это разве сенсация какая-то? Коломойский три дня назад сказал, что победа Зеленского – это "наша совместная победа с Аваковым". Следовательно, они давно работают вместе", – пояснил Рабинович в интервью НСН.

Ранее проживающий в Израиле, но имеющий бизнес на Украине Коломойский признал Авакова "самым профессиональным министром" и похвалил его за реформу МВД, пишет "Свободная пресса".

Победителя президентских выборов Владимира Зеленского считают на Украине "проектом" медиамагната Коломойского.