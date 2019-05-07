Перед новым главой Украины поставили цель

Избранный президент Незалежной Владимир Зеленский должен сделать страну по-настоящему независимой. Об этом заявила депутат Верховной рады Надежда Савченко.

Она предупредила, что новоявленному украинскому политику предстоит "трудный путь", прежде всего, из-за противодействия внутри страны. Зеленский должен понять, что его партия "Слуга народа" не сможет победить на предстоящих осенью парламентских выборах с таким же триумфом, как он сам. Поэтому избранный президент должен сосредоточиться на главном, что вечно упускали его предшественники:

"Нужно защитить Украину от внешнего влияния, что пока не удавалось ни одному президенту, у нас всегда есть влияние Запада или Востока", – подчеркнула Савченко в эфире телеканала NewsOne.

Делать это необходимо аккуратно, чтобы в борьбе за самостоятельность "не потерять союзников", предупредила депутат.

"Для этого нужно иметь мудрость и хороших советников", - пояснила Савченко.

Не исключено, что роль советника Савченко готова примерить на себя. По крайней мере, она заявила, что хорошо понимает Зеленского, поскольку сама была в похожем положении в 2016 году.

Бывшая военнослужащая украинской армии, а затем депутат Рады Надежда Савченко вышла на свободу в апреле 2019 года. В СИЗО она провела около года по обвинению в терроризме, но 15 апреля срок предварительного заключения истек, а суд его не продлил, и Савченко вышла на свободу и вернулась в Раду.

Зеленский победил во втором туре выборов президента Украины 21 апреля. Его инаугурация должна пройти до 2 июня, но дата окончательно не определена. Сам избранный глава государства настаивает на 19 мая.