Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Зеленский возьмет курс Порошенко

Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com
Украина будет дальше отдаляться от России

В администрации избранного президента Украины Владимира Зеленского заявили, что взятый Петром Порошенко курс на вступление в НАТО и Евросоюз будет сохранен. Представитель штаба Святослав Юраш подчеркнул, что Зеленский сам не раз говорил об этом в своей избирательной кампании.

Как и Порошенко, Зеленский будет добиваться включения Украины в состав Евросоюза, а что касается членства в НАТО, то этот вопрос он предлагает вынести на референдум. Сейчас готовится программа по внешней политике на первые 100 дней президентства Зеленского, добавил Юраш в эфире NewsOne. По мнению политолога Юрия Светова, заявления из штаба нового главы Украины свидетельствуют о том, что в его команде царит "балаган".

"Этот советник говорит о продолжении курса Порошенко, другой советник говорит о возбуждении уголовного дела против Порошенко и так далее. А сам избранный президент отправляется отдыхать в Турцию – это настолько несерьезно, что думаешь о том, что же будет после инаугурации",

цитирует Светова радио Sputnik.

В то же время и Зеленский, и его помощники говорят об одном: диалог с Россией нужно вести при участии западных партнеров Украины. Политолог считает, что на фоне таких заявлений встреча Зеленского с главой РФ Владимиром Путиным обесценивается. Российскому президенту целесообразнее вести разговор по Незалежной не с Киевом, а с Берлином и Парижем.   

"Я в первый раз слышу, чтобы избранный президент говорил, что с ним переговоры можно вести только в присутствии руководителей других государств. Это признание своей полной несамостоятельности", – признался Светов.

Как пишет "Федерал Пресс", подробности "первых 100 дней международных дней" Владимира Зеленского станут известны после его инаугурации. Церемония его вступления в президентские полномочия может состояться 28 мая, на чем настаивают большинство депутатов Верхней рады, уточняет РИА ФАН.

Артем ВЕСЕЛЫЙ
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Страшная трагедия в Шереметьеве: в катастрофе погибли более 40 человек

В списке жертв есть дети. Большинство умерших находились в хвосте самолета "Москва-Мурманск"

Случилось: американцы поддержали присоединения Крыма

Увиденное на полуострове изменило мнение граждан США

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей