Украина будет дальше отдаляться от России

В администрации избранного президента Украины Владимира Зеленского заявили, что взятый Петром Порошенко курс на вступление в НАТО и Евросоюз будет сохранен. Представитель штаба Святослав Юраш подчеркнул, что Зеленский сам не раз говорил об этом в своей избирательной кампании.

Как и Порошенко, Зеленский будет добиваться включения Украины в состав Евросоюза, а что касается членства в НАТО, то этот вопрос он предлагает вынести на референдум. Сейчас готовится программа по внешней политике на первые 100 дней президентства Зеленского, добавил Юраш в эфире NewsOne. По мнению политолога Юрия Светова, заявления из штаба нового главы Украины свидетельствуют о том, что в его команде царит "балаган".

"Этот советник говорит о продолжении курса Порошенко, другой советник говорит о возбуждении уголовного дела против Порошенко и так далее. А сам избранный президент отправляется отдыхать в Турцию – это настолько несерьезно, что думаешь о том, что же будет после инаугурации",

– цитирует Светова радио Sputnik.

В то же время и Зеленский, и его помощники говорят об одном: диалог с Россией нужно вести при участии западных партнеров Украины. Политолог считает, что на фоне таких заявлений встреча Зеленского с главой РФ Владимиром Путиным обесценивается. Российскому президенту целесообразнее вести разговор по Незалежной не с Киевом, а с Берлином и Парижем.

"Я в первый раз слышу, чтобы избранный президент говорил, что с ним переговоры можно вести только в присутствии руководителей других государств. Это признание своей полной несамостоятельности", – признался Светов.

Как пишет "Федерал Пресс", подробности "первых 100 дней международных дней" Владимира Зеленского станут известны после его инаугурации. Церемония его вступления в президентские полномочия может состояться 28 мая, на чем настаивают большинство депутатов Верхней рады, уточняет РИА ФАН.