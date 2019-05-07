Команда Зеленского поделилась военными планами

Украине нет смысла наращивать вооруженные силы у Азовского моря. Об этом заявил советник избранного главы Незалежной Владимира Зеленского по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин.

"Нужно понимать, что в Азовском море мы сегодня не способны противостоять России", – подчеркнул он в интервью "Апострофу".

Апаршин отметил, что не ждет нападения России на Украину с территории Крыма, поскольку на подготовку вторжения ничего не указывает. С таким же успехом российская армия может атаковать Незалежную, например, и со стороны Белоруссии. Но при прежнем президенте Петре Порошенко почему-то ухватились за идею укрепления именно азовских рубежей:

"Начали там строить две новые базы – для чего это нужно? Неужели они думают, что можно остановить агрессию России, построив на берегу моря эти базы? Это как со "стеной" на границе с Россией – это ничем не поможет", – убежден Апаршин.

Советник напомнил, что все решения, касающиеся обороны страны, принимает президент Украины как главнокомандующий ВС. Но у Зеленского соответствующего образования нет, поэтому ему придется прислушиваться к рекомендациям экспертов, оценивать риски и последствия.

"Я бы не хотел, чтобы наши эксперты требовали от нового президента безотлагательно восстановить Военно-морские силы", – сообщил Апаршин.

По его мнению, первое, что должен сделать Зеленский, вступив в должность, это "немедленно уволить действующего министра обороны (Степана Полторака) и начальника Генерального штаба (Виктора Муженко)", подчеркнул военный советник.

Инаугурация Владимира Зеленского должна состояться до 2 июня.