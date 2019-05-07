Европа оценила "мандат доверия" новоиспеченного киевского политика

Избавить страну от коррупции и вернуть статью о незаконном обогащении в украинское правовое поле намерен избранный президент Незалежной Владимир Зеленский. Об этом он сообщил еврокомиссару по вопросам расширения Йоханнесу Хану на встрече во вторник, 7 мая.

"Наш приоритет – не борьба с коррупцией, а победа над коррупцией. Демонополизация в энергетике, деолигархизация в СМИ", – заявил Зеленский.

Ожидающий инаугурации лидер Украины уверил европейского представителя, что курс страны на вступление в ЕС останется неизменным, а вот политику предшественника на Донбассе он намерен изменить.

"Наша цель – прекратить огонь, – цитирует Зеленского "Интерфакс-Украина". – Наш европейский выбор безальтернативный, и я как гарант Конституции буду защищать путь, который выбрали граждане Украины", – заявил политик.

Господин Хан услышанным остался доволен.

"Сегодня я лично поздравил Владимира Зеленского в Киеве с впечатляющей победой на выборах, которая дает ему очень сильный мандат на борьбу с коррупцией и на "деолигархизацию", - приводит РИА "Новости" слова еврокомиссара.

Хан подтвердил, что ЕС окажет Киеву "полную поддержку" в проведении реформ и призвал президента Украины, правительство и Верховную раду к "ответственным действиям". В частности, указал, что грядущие парламентские выборы не должны мешать проведению реформ.

Ранее Зеленский допускал досрочный роспуск Верховной рады. Но сделать он это сможет только до 27 мая, поскольку за полгода до очередных выборов полномочия парламента прекратить нельзя. Между тем, дата инаугурации нового президента до сих пор не назначена, а по закону это может быть любой день до 2 июня.