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"Захватят всю Украину": в Киеве разглядели огромную группировку войск России в районе Азова

Степан Полторак. Фото: PA Images\TASS
Накануне выборов в Незалежной разразились бредом об "агрессии" Москвы

На границе РФ и Украины – сложная ситуация.

Планы Москвы о "захвате" всей Незалежной озвучил министр обороны Степан Полторак.

"28 батальонов тактических групп, огромная группировка в районе Азовского моря … являются опасными",

– с тревогой рассказал он в эфире телеканала "Прямой" (цитата по Интерфакс-Украина).

Вместе с тем ВСУ не дремлют и в любой момент готовы защитить страну от нападок "агрессора", подчеркнул Полторак, сообщив, что разведка работает.

"К сожалению, угрозы открытой агрессии никуда не отошли, они существуют и, к сожалению, сегодня являются весьма возможными", – подытожил министр.

Полторак не впервые сотрясает воздух подобными заявлениями. Так, ранее он обвинил Россию в разжигании конфликта в Керченском проливе. Якобы наша страна специально спровоцировала украинских моряков, чтобы закрыть впоследствии проход в Азовское море для Незалежной. Была и другая цель.

"Одна из задач, которую Россия ставила перед собой, когда организовывала провокацию в Керченском проливе, – спровоцировать нас на ответ, чтобы мы начали стрелять, и использовать эту возможность, чтобы начать открытую агрессию против Украины",

раскрыл Полторак коварные "планы" Москвы, комментируя инцидент в ноябре прошлого года.

Фоторепортаж
Украину ждет жесткий ответ за вторжение в воды России. LIVE
Фото: пресс-служба ПУ ФСБ России по Республике Крым/ТАСС Фото: пресс-служба ПУ ФСБ России по Республике Крым/ТАСС
Фото: пресс-служба ПУ ФСБ России по Республике Крым/ТАСС Фото: пресс-служба ПУ ФСБ России по Республике Крым/ТАСС Фото: пресс-служба ПУ ФСБ России по Республике Крым/ТАСС
Кристина ЧЕРНИКОВА
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