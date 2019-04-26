Нардеп вызвала уважение у надзирателей

По ее словам, в обеих странах тюрьмы практически одинаковы в бытовом плане. Одинаковым оказалось и отношение надзирателей к заключенным. Различие проявилось в случае с Савченко, к которой российская тюрьма отнеслась с большим уважением, чем родная украинская.

"Я вас, возможно, удивлю – в российской тюрьме было больше почета. Я для них была чем-то непонятным, страной, Украиной, которую они не могут понять", – сказала она в эфире NewsOne.

В России 22 марта 2016 года Надежда Савченко была приговорена к 22 годам заключения за причастность к гибели журналистов ВГТРК в Донбассе во время обстрелов. Она признала, что направляла артиллерийский огонь на группу ополченцев, с которыми вместе находилась съемочная группа. Однако спустя два месяца отбытия срока Савченко была помилована и отправлена на Украину, напоминает "Царьград".

Спустя ровно два года после приговора в России, 22 марта 2018 года Савченко задержали на входе в здание Верховной рады по подозрению в планировании путча и терактов. Менее чем через месяц, когда срок меры пресечения подошел к концу, суд отказался его продлевать, пишет "Федерал Пресс".