Лидер Незалежной перестал быть бизнесменом только на время

Владимир Зеленский избавился от бизнес-активов – об этом рассказал Сергей Шефир, бизнес-партнер и лучший друг избранного украинского президента.

"Он вышел... Отдал кому-то свою долю. Может мне, может Борису (Борис Шефир – брат Сергея), я не помню. Это настолько неважно, потому что ни я, ни Борис его точно не подставим и не подведем", –

заявил Шефир в интервью порталу TheБабель. Он добавил, что Зеленский будет получать дивиденды, так как "какие-то бренды остались на нем".

"У нас есть договоренность, что мы вернем его долю по истечении пяти лет", -

подчеркнул Шефир. Зеленский ранее объявил, что хочет выйти из своего бизнеса до осенних выборов в Верховную раду. Ранее он также заявил, что ни сам, ни его коллектив не работают в России, однако журналисты выяснили, что 3 компании в РФ принадлежат кипрской Green Family LTD, бенефициарами которой являются Зеленский и его бизнес-партнеры, напоминает РИА "Новости".